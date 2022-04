Impensable : la photo de Lionel Messi et Sergio Ramos que beaucoup croyaient impossible

Lionel Messi et Mbappé sont coéquipiers au PSG et, depuis lors, tous deux ont tenu à préciser que leur objectif était d’aider l’équipe et non de se faire de l’ombre, en raison de rumeurs selon lesquelles le Français allait être en retrait avec l’arrivée de l’Argentin.

Désormais, Mbappé est devenu une tendance lorsqu’il a réussi à inscrire un triplé contre Clermont, une victoire qui a permis à l’équipe d’augmenter son estime de soi, après plusieurs semaines d’une séquence de défaites qui a inquiété plusieurs joueurs.

Au milieu de la grande célébration de l’exploit du Français, Lionel Messi a voulu utiliser le ballon de match comme un geste de félicitations pour son coéquipier, alors il a décidé de le signer et de lui laisser un message.

«Félicitations, phénomène», a écrit le footballeur en espagnol, qui a également célébré le point réalisé par Neymar, absent des terrains pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville, qui a également provoqué le mécontentement de certains supporters.

Dans le même temps, l’Argentin a réussi à marquer un but pour son équipe, mais celui-ci a été annulé après que les arbitres ont revu le VAR.

L’amitié entre Lionel Messi et Mbappé

Neymar, en plus, a voulu partager une photo à côté de l’Argentin et du Français alors qu’il était dans un avion, et il a écrit trois fois le chiffre 3, qui faisait référence aux exploits réalisés par eux dans le match.

Dans l’image, il était également possible d’apprécier le grand respect et l’admiration que les Portugais et Mbappé ressentent pour Messi, lui demandant de dédicacer un ballon pour l’avoir en souvenir du match particulier.