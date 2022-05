Ils veulent renouveler et Liverpool est devenu fou : «On veut 106 millions…»

Evidemment, l’image de tous les supporters du Paris Saint Germain sifflant Lionel Messi au Parc des Princes restera dans l’histoire. Un mois après ce moment, les répercussions et les opinions continuent de faire surface et l’une des plus dures est celle que vient de faire Claudio Borghi.

L’ancien footballeur argentin a été très dur avec les supporters du Paris Saint Germain pour avoir sifflé Messi : «Je pensais que Messi allait aller dans un pays avec une plus grande tradition footballistique. Je l’ai vu en Angleterre et au PSG la plus grande obligation qu’il avait. était de gagner la Ligue des champions et cela ne se fait pas uniquement avec de l’argent.

C’est tellement difficile de savoir comment pense Messi, parce que ce sont des gars tellement spéciaux et atypiques que parfois on n’a pas la possibilité de se mettre à leur place, parce que nos vies sont totalement différents des leurs.»

Dans le même ordre d’idées, Borghi a ajouté : «Je comprends les coups de sifflet contre Messi, car il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le football et croient que le coup de sifflet est l’expression d’une mauvaise performance, mais ils ne comprennent même pas ce que le gars veut faire.

Tout ce qui n’est pas compris est critiqué, je pense que les Français ne se distinguent pas pour avoir fait une carrière dans le football mondial important, ils ont eu de bons joueurs : Zidane, Platini, ils ont été champions du monde, mais normalement ce sont des équipes qui n’ont pas de tradition».

Loin de s’arrêter, Borghi a continué d’analyser la position des supporters du PSG : «Il n’y a rien de mieux que de critiquer un bon, quand je ne le comprends pas et qu’il se sent important de critiquer quelqu’un d’important.»

Il y a beaucoup de gens qui vont sur un terrain pour siffle, proteste et insulte et puis au jour le jour il se rend compte que la personne qui a sifflé est hors de ce monde, et est très loin de comprendre et de faire ce que le joueur fait».

Enfin, El Bichi a fait remarquer : «Messi est un gars totalement atypique pour ce qu’est une star du football. Il est calme, on ne le voit jamais en difficulté. Il ne ressemble pas à beaucoup de grands joueurs qui, après avoir acquis un peu de notoriété, obtiennent dans les bruits que dans les silences».