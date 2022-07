Ils sont déterminés à signer Neymar : «Le club du 10 vous attend…»

«Il n’y a personne qui me ressemble, non. Je suis entré dans l’histoire, je suis unique. Je le dis avec humilité», déclare Mario Jardel, dans le meilleur style Romario par rapport à Messi et Cristiano Ronaldo.

Jardel, bien connu ici en Amérique du Sud pour son passage à Gremio, avec qui il a remporté la Copa Libertadores 1995 (étant le meilleur buteur du tournoi avec 12 buts) et rappelé là-bas en Europe par Porto sous le nom de Sporting Lisboa de Portugal, assure qu’il a fait ce que Lewandowski fait aujourd’hui au Bayern, mais il y a longtemps.

Quand avez-vous dit cela ? Au Lisboa Belém Open, en octobre 2020 : «Je suis entré dans l’histoire, je suis unique. Je le dis avec humilité. Lewandowski est un joueur qui marque 45 ou 60 buts par an. Ce qu’il fait, je l’ai fait pendant six ou sept ans en Donc, si j’étais joueur maintenant, ça vaudrait entre 150 ou 200 millions d’euros. J’espère trouver un Jardel dans la vie pour le revendre», avait-il ajouté, faisant un très haut résumé de sa carrière.

Il y a du vrai dans ce qu’il dit. En Europe, Jardel a remporté le Soulier d’or à deux reprises, celui que Messi a remporté six fois et qui est le grand vainqueur. C’était lors des saisons 1998-99 avec Porto avec 36 buts et en 2001-02 avec le Sporting Lisboa pour avoir marqué 42 autres buts impressionnants.

En 1996, le FC Barcelone, à l’époque encore entraîné par Cuyff, voulait le prendre mais il n’y avait pas d’accord. De Gremio, il a fait le saut à Porto alors qu’il n’avait que 23 ans et cette première année, 1996-97, c’était déjà fou : 31 buts en championnat portugais en 30 matchs.

C’est lors de ce deuxième séjour au Portugal qu’il a commencé à coïncider avec un certain Cristiano Ronaldo : «Je suis revenu au Sporting alors que Cristiano Ronaldo y était déjà, depuis deux ans, et à ce jour le Sporting n’a plus gagné de titres» avait-il déclaré. à propos de l’équipe verte et blanche qui vient d’être championne maintenant lors de la saison 2020-21.

A propos de CR7, qu’il aurait pu connaître en raison d’une liaison avec la sœur de Jardel, il prévient : «Beaucoup de gens m’appellent pour parler de Cristiano Ronaldo, car il a eu une liaison avec ma sœur (Jordana). Il n’y a eu qu’un seul flirt. Bien sûr, je voulais que Cristiano Ronaldo soit mon beau-frère, mais ce n’était pas comme ça, n’est-ce pas ? Ce sont des choses dans la vie».

Validant ce qu’il a dit sur Lewandowski, Jardel a marqué plus de 30 buts pendant six années consécutives : 35, 39, 38 et 56 buts entre 1996 et 1999 à Porto, plus une année spectaculaire à Galatasaray en Turquie avec 34 buts en 2001 et le premier au Sporting Lisbonne en 2002, qui était de 42 buts toutes compétitions confondues.

Cependant, les années magiques de Jardel se sont terminées après sa deuxième saison au Sporting. Pour l’année universitaire 2002-03, il a à peine marqué 12 buts en 21 matchs, en partie à cause d’une blessure stupide alors qu’il était en vacances au Brésil.

Dépendances et déclin depuis 2003

Délaissé par les grands clubs européens et frappé par un divorce, Jardel est tombé dans la dépression puis dans les addictions.

Entre 2003 et 2010, il a joué pour de nombreux clubs, dont Bolton Wanderers en Premier League, Newell’s Old Boys en Argentine et Goiás dans son pays.

«Je ne sers d’exemple à aucun enfant. Je dis à tous ceux qui m’écoutent : ne faites pas ce que j’ai fait. Je donne cette interview pour ouvrir mon cœur et admettre mes erreurs.» Aujourd’hui il est guéri et peut revoir un peu plus fièrement sa carrière.