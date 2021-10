Ils révèlent une lettre inédite dans laquelle la reine Elizabeth II a partagé ce qu’elle ressentait vraiment pour Lady Di

Tout semble indiquer que Meghan Markle et le prince Harry ont déjà choisi la date de leur retour au Royaume-Uni après plusieurs mois d’absence.

Premièrement, il avait été commenté que cela pourrait être à Noël lorsque les retrouvailles avec la famille royale auraient lieu, cependant, le duc et la duchesse de Sussex ont changé d’avis et voyageront par surprise pour une raison importante survenue à la dernière minute. De quoi s’agit-il? Ici, nous vous disons.

Au cours des derniers jours, il a été rapporté que Meghan Markle et le prince Harry prévoyaient que la reine Elizabeth II rencontre sa fille Lilibet Diana lors d’un rassemblement de Noël.

Pour cette raison, le duc et la duchesse de Sussex se rendraient en Angleterre avec leurs deux enfants, cependant, les choses ont changé et le duc et la duchesse de Sussex retourneraient soudainement au Royaume-Uni pour une raison qui a à voir avec Lady Di, donc il pourrait aussi être des retrouvailles avec le prince William et Kate Middleton.

Quelle est la raison du voyage surprise de Meghan Markle et du prince Harry ?

Meghan Markle et le prince Harry surprendraient le Royaume-Uni pour un événement Lady Di plus tard ce mois-ci, a déclaré une source au Sun.

Le duc et la duchesse de Sussex continuent d’évaluer le voyage, s’il est judicieux d’y assister et s’il convient d’emmener leurs enfants, Archie et Lilibet Diana, à l’événement qui se tiendra au palais de Kensington, où se trouve la statue de La princesse Diana est localisée.

Selon la source, l’événement est une fête pour célébrer la princesse Diana et devrait avoir lieu fin octobre. Pour cette raison importante, c’est que le duc et la duchesse de Sussex se retrouveraient à évaluer un éventuel retour surprise au Royaume-Uni plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu, puisqu’il s’agit d’une célébration importante liée à la princesse Diana.

Rappelons que le prince Harry est revenu au Royaume-Uni en juillet dernier pour assister à l’inauguration de la statue de sa mère, Lady Di, où il était accompagné de son frère aîné, William.

De son côté, Meghan Markle n’est pas retournée en Angleterre depuis qu’elle a démissionné de ses fonctions royales, ce serait donc un voyage médiatique dont la presse et le monde entier seraient au courant.