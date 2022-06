Ils révèlent que Shakira et Piqué se seraient battus bruyamment en pleine rue

Les rumeurs sur la séparation du couple continuent de croître en Espagne, où l’on dit que le footballeur n’était pas étranger à la nuit à Barcelone et aux autres femmes.

Après que Shakira et Piqué aient confirmé leur séparation après 11 ans de relation sans donner de détails et sans demander le respect de leurs fans et de la presse, récemment dans l’émission Telecinco «Sálvame» en Espagne, ils ont assuré que ce n’était pas la première fois que cela se produisait pour une possible infidélité du footballeur, ils ont même révélé qu’ils se seraient battus bruyamment en pleine rue et qu’elle s’est retrouvée avec une blessure.

La communicante, Silvia Taulés, a révélé qu’en 2017, le couple avait déjà traversé une crise assez grave en raison de problèmes très similaires à ce qui s’était passé ces derniers mois, puisque «la renommée de Piqué dans la nuit barcelonaise vient de loin», et que pour cela alors il aurait eu une «amitié» très étroite avec une jeune chanteuse espagnole, qui est aujourd’hui très célèbre, mais à cette époque elle n’était pas connue . Le nom de l’artiste n’a pas été révélé.

Cette prétendue infidélité de Piqué aurait conduit à de fortes discussions de couple, même dans la rue, puisque comme l’a indiqué Taulés, ils ont été vus dans la rue de Barcelone se disputer bruyamment. Tout cela a même fait perdre la voix à Shakira à l’époque et a dû annuler sa tournée.

La crise était si grave que même les parents de Barranquilla ont dû se rendre à Barcelone, asseoir le couple et, avec les parents de Piqué, faire une intervention familiale pour calmer les choses et passer à autre chose.

Les raisons de la rupture

Bien qu’il soit spéculé avec une infidélité de Piqué qui aurait déclenché la rupture de la relation , les panélistes de Save me assurent que cela va plus loin et que cela aurait presque été une décision du footballeur fatigué de 11 ans avec le chanteuse colombienne.

Selon le programme espagnol, le défenseur central barcelonais aurait quitté la maison il y a 3 ou 6 mois pour s’installer à nouveau dans son appartement unique à Barcelone. Bien que Shakira ait essayé d’arranger les choses et d’obtenir un éventuel retour, la décision de Piqué a été prise.

Et c’est que, selon Taulés, la différence d’âge (elle a 10 ans de plus) commencerait à lui peser . C’est parce que Piqué aurait le sentiment «qu’il n’a pas vécu assez longtemps et approche les 40 ans ? et serait à la recherche de nouvelles choses en dehors de sa relation avec Shakira.