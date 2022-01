Ils révèlent que le père de la reine Elizabeth II a eu une liaison avec une femme mariée

Le prince Andrew appellerait l’acteur Kevin Spacey à la barre pour témoigner en son nom dans l’affaire d’abus sexuels contre lui. Les médias anglais affirment que la défense du fils de la reine Elizabeth veut prouver qu’il n’était pas proche de Jeffrey Epstein ou de Ghislaine Maxwell.

Selon une source consultée par ‘The Sun’, le fils d’Isabel II souhaite que l’acteur témoigne devant le jury pour offrir des informations qui pourraient lui être utiles lors du procès.

Il y a quelque temps, quelques photographies ont été divulguées aux médias qui liaient négativement le prince à Maxwell, mais aujourd’hui, elles pourraient jouer en sa faveur.

Lorsque Virginia Roberts a dénoncé le prince Andrew devant le tribunal de New York, deux photographies ont été divulguées, sur l’une on voit le duc d’York serrer dans ses bras la jeune femme qui l’accuse d’abus sexuels par la taille et on voit Maxwell sourire de dos.

Sur la deuxième photographie, publiée en exclusivité par ‘Daily Telegraph’ en juillet 2020, Ghislaine Maxwell apparaît aux côtés de Kevin Spacey assis sur les trônes de la reine Elizabeth II et du duc d’Édimbourg au palais de Buckingham, lors d’une visite organisée par le prince Andrew, en 2002.

Désormais, le duc d’York envisage de l’utiliser à son avantage dans l’affaire à laquelle il est confronté à New York. Depuis qu’une source a confié à ‘The Sun’, que le père des princesses Eugenia et Beatriz entend montrer que sa relation avec Maxwell n’était pas aussi proche qu’on le pense.

Pour ce faire, il compte vérifier par l’intermédiaire de l’acteur hollywoodien, également accusé d’avoir abusé de mineurs, que la fois où Maxwell s’est rendu à Buckingham c’était grâce à une tournée organisée par Andrés pour Spacey et non l’inverse comme on le pense.

«Elle avait invité Spacey à la visite du palais, mais pas Maxwell. Elle est venue à l’invitation de l’acteur, pas à Andrew», a déclaré la source. Il a ajouté: «Si Kevin peut convaincre un jury qu’il était le lien crucial avec Ghislaine, plutôt qu’Andres, cela l’éloignerait un peu de Ghislaine, et c’est crucial.»

«Andres est convaincu qu’un acteur et conférencier aussi talentueux que Kevin Spacey pourrait être un atout très convaincant devant un jury», a ajouté la source.

Ce scandale a terni l’image de la couronne britannique, à tel point que la reine Elizabeth a supprimé les titres nobles et militaires et le patronage du duc d’York, puisque selon les médias anglais, la famille royale est «désespérée» car Andrés atteint un accord et évite le spectacle d’un procès à New York plus tard cette année.