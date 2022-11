Ils révèlent que Clara Chia aurait convaincu Gerard Piqué de trouver un accord avec Shakira

La duchesse de Sussex a partagé une photo sur laquelle elle semble heureuse d’avoir exercé son droit de citoyenne américaine.

Meghan Markle a prouvé une fois de plus que sa décision de déménager aux États-Unis la rend plus heureuse que jamais alors qu’elle a de nouveau voté aux élections de mi-mandat du Sénat.

A travers la page officielle de la fondation qu’elle préside avec le prince Harry, la duchesse de Sussex a partagé une photographie sur laquelle elle présume son vote.

Sur l’image, vous pouvez voir vêtu d’un look décontracté dans des couleurs grises et bleues. Ses cheveux lâchés accompagnés d’une casquette et d’un maquillage discret. Sur le côté gauche de sa poitrine, il arbore un autocollant qui dit «J’ai voté».

Afin de favoriser le vote auprès de leurs followers, Meghan Marle et le prince Harry à travers leur fondation Arche Well ont ouvert un service de SMS pour aider les citoyens à localiser les cases disponibles pour cet exercice.

En exerçant son droit de citoyenne américaine, l’ancienne actrice a été accusée d’avoir enfreint le protocole royal, même si elle et son mari ont démissionné de la royauté depuis 2020.

Et c’est que bien que les règles n’interdisent pas les membres actifs de la monarchie, la plupart d’entre eux préfèrent rester neutres en matière politique. En fait, feu la reine Elizabeth II n’a jamais voté de sa vie.

Comme on pouvait s’y attendre, le vote de Meghan Markl a de nouveau suscité de vives critiques car elle maintient un profil public très actif lorsqu’elle a mentionné que l’une des raisons pour lesquelles ils déménageaient aux États-Unis était d’avoir une vie plus privée.