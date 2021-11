Ils révèlent où est conservé le cœur de Diego Maradona

Ces derniers jours, on savait que l’idole avait été enterrée sans l’orgue et on apprenait à quel endroit ils la conservaient. Le foie et les reins ont également été prélevés sur son corps.

Le journaliste et médecin Nelson Castro a visité le programme de Mirtha Legrand il y a quelques jours et a fait une révélation puissante qui a secoué le monde du football : «Diego Maradona est enterré sans cœur».

Ses propos ont eu beaucoup de répercussions et ce mercredi, à la veille du premier anniversaire de sa mort, on a su où il était conservé et pourquoi il avait été retiré du corps.

Les spécialistes, dans l’après-midi du 25 novembre de l’année dernière, ont décidé de prélever cet organe vital mais aussi le foie et les reins pour les étudier plus en détail, et une semaine plus tard ils ont été transférés au Département d’Anatomie Pathologique de la Surintendance Scientifique de la police de la province de Buenos Aires.

La justice a déjà déterminé que ces organes resteront à La Plata pour étude et conservation, protégés dans le formaldéhyde pour les 10 prochaines années.

Castro a également déclaré que le cœur était plus gros que d’habitude : «Il pesait un demi-kilo quand un cœur pèse 300 grammes. Son cœur était gros à cause d’autres choses telles que son insuffisance et la pathologie qu’il avait.

Pendant tout ce temps, l’organe vital de Diego sera protégé à cet endroit, avec garde à vue, et les ironies du sort voulaient que ce poste de police soit situé à seulement 300 mètres du stade de gymnastique et d’escrime de La Plata, où Diego était heureux les derniers mois de sa vie.