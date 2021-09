Ils révèlent l’identité du célèbre chanteur avec qui Kanye West a trompé Kim Kardashian

Le rappeur et le chanteur étaient proches depuis des années et ont travaillé ensemble.

Tout n’est pas bonheur pour Kanye West avec le succès et le grand accueil que son dernier album intitulé «Donda» a eu, puisque depuis son lancement plusieurs spéculations ont éclaté qui détaillaient les infidélités qu’il a commises lorsqu’il était marié à Kim Kardashian.

Désormais, l’identité du célèbre chanteur avec qui le rappeur a trompé la mondaine a été révélée. Pouvez-vous imaginer avec qui cela aurait pu être? Nous vous disons les détails.

Il y a quelques semaines, on a appris que Kanye West avait infidèle à Kim Kardashian lorsqu’ils se sont mariés et qu’il est désolé pour ce qui s’est passé et conscient de toutes les erreurs qu’il a commises.

Le rappeur sait qu’il n’était pas le meilleur mari pour elle. Désormais, des rumeurs circulent sur l’identité du célèbre chanteur avec qui Kanye a trompé Kim Kardashian il y a des années.

Qui est le célèbre chanteur avec qui Kanye West a trompé Kim Kardashian ?

Kanye West aurait «présumé» avoir été avec la chanteuse Christina Milian et affirmé avoir «trompé» Kim Kardashian lors d’une «explosion» en 2016, a confié une source au Sun.

Le rappeur a avoué son infidélité aux membres de son équipe au milieu de son Saint Pablo Tour 2016, bien qu’il n’ait pas précisé quand la supercherie s’est produite.

L’initié a ajouté que Kanye avait également partagé des détails «graphiques» de ses infidélités avec d’autres femmes alors qu’il était marié à Kim Kardashian.

«Kanye il a laissé échapper tout au cours de la conversation qui n’a été témoin par les membres de son équipe (…) Il ouvre au sujet de la tricherie sur Kim et paniquer, puis tout d’un coup, il a annoncé qu’il avait connecté avec Christina Milian,» il a dit.

Pour l’instant, on ne sait pas si Kim Kardashian était au courant de cette infidélité de Kanye West avec Christina Milian mais force est de constater que le rappeur et le chanteur étaient proches depuis des années et travaillaient ensemble.

Au final, Kanye et Kim poursuivent leur procédure de divorce, bien que divers médias assurent que l’ancien couple continue de se fréquenter et qu’il est probable qu’ils reviennent chercher leurs enfants.