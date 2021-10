Ils révèlent le vrai nom que le prince Charles voulait pour William

Meghan et Kate ont fait semblant plusieurs fois de s’entendre, bien que la réalité soit différente.

Lorsque Meghan Markle a épousé le prince Harry, l’un des plans de la famille royale était de montrer que le couple s’entendait bien avec Kate Middleton et William, cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu : au début, ils ont appelé ce quatuor comme «les Fabulous Four».

Ils ont assisté à divers événements ensemble et semblaient avoir une relation très cordiale. Pourtant, la réalité était différente et l’amitié entre Meghan et Kate s’est complètement brisée alors qu’elles faisaient encore semblant d’être amies et que la duchesse de Sussex était encore en Angleterre. C’est à ce moment-là qu’ils ont pris leurs distances.

Meghan Markle et Kate Middleton ont commencé à se rencontrer alors que les deux étaient sous les projecteurs de la presse et étaient au centre de l’attention de tous.

La duchesse de Cambridge ne savait pas à quoi ressemblait la personnalité de Meghan même lorsqu’elle a épousé le prince Harry, comme l’a déclaré l’auteur royal Andrew Morton, dans son livre «Meghan: A Hollywood Princess.

Peut-être que cette petite connaissance des deux pourrait les amener à ne pas avoir une amitié réussie et à cesser d’être amis à cause de ces différences.

A quel moment l’amitié de Meghan Markle et Kate Middleton s’est-elle rompue ?

L’amitié de Meghan Markle et Kate Middleton s’est rompue alors qu’elles faisaient encore semblant d’être amies, selon Judi James, experte en langage corporel, qui a analysé les photographies les plus célèbres des épouses du prince Harry et William et explique leur relation dans le livre.

Meghan : une princesse «hollywoodienne». D’après ce post et l’analyse des images, Kate pourrait être intimidée par la confiance, l’énergie et le professionnalisme avec lesquels Meghan a agi devant la caméra.

La personnalité de Meghan et Kate contrastait radicalement, d’un côté il y avait la duchesse de Sussex, qui a montré son intérêt pour les causes et qui a plus d’une fois été photographiée avec un visage triste et inconfortable ; tandis que la duchesse de Cambridge a passé plusieurs années à suivre des règles de procédure royales qui l’ont amenée à ne pas avoir d’opinion et à voir, avec le sourire, comment le prince Harry et William se sont disputés devant elle. Cette attitude de Meghan «a frappé comme une bombe» envers Kate, c’est pourquoi leur amitié a été rompue.

La relation amicale entre Meghan Markle et Kate Middleton reposait sur trois grandes hypothèses : d’abord, qu’elles étaient naturellement destinées à être amies et alliées ; la seconde, Meghan entrerait dans la famille royale au même «niveau» que Kate, c’est-à-dire jeune, nerveuse, inexpérimentée et ayant besoin de soutien, de protection et de formation pratique ; et le troisième que Meghan compléterait le «fabuleux» quatuor.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et alors que le grand public se concentrait sur le combat des frères et sœurs et les différences qu’ils avaient déjà depuis des années, le public a laissé de côté les détails pertinents qui soulignaient que Meghan et Kate n’avaient pas une véritable amitié. que peu importe à quel point ils ont essayé, leur façon d’être si différent les a amenés à prendre leurs distances.