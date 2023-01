Ils révèlent l’attitude saisissante de Clara Chía face à Shakira

La chanson que Shakira a publiée avec Bizarrap a fait exploser tout le monde. La Colombienne s’est lassé des lettres avec allusions et a finalement décidé de frapper durement non seulement Gerard Piqué mais aussi Clara Chía et il y a même eu une fléchette pour les parents de l’ancien footballeur.

Il y a quelques jours à peine, on a appris que Shakira avait commencé la construction d’un mur géant pour séparer définitivement sa maison de celle des parents de Piqué. Cela a d’abord semblé être un moyen de se distancer définitivement de ses anciens beaux-parents, mais il semble qu’il y avait une autre raison.

Il semble que Clara Chía se pavanait dans le patio de la maison des parents de Piqué. Es Radio a rapporté que la jeune femme a visité à plusieurs reprises la maison de sa belle-famille et là, elle en a profité pour utiliser la piscine et prendre le soleil dans le jardin qui surplombait le balcon de la maison de Shakira.

Dans le média susmentionné, ils assurent que Shakira a ressenti cela comme une sorte d’humiliation et c’est pourquoi la chanteuse a décidé de répondre à Clara Chía à travers la Session avec Bizarrap.

«Elle porte le nom d’une bonne personne, ce n’est clairement pas ce à quoi elle ressemble», est la fléchette empoisonnée du Colombien.

Clara s’est éloignée de tout

Après que la chanson ait eu une pertinence mondiale et que la majorité des internautes se soient retournés en faveur de Shakira, Clara Chía a pris la décision de s’isoler et c’est pourquoi elle a fermé son compte Instagram et s’est réfugiée chez ses parents, en espérant que la tempête passe.