Ils reprochent à Meghan Markle et Harry d’apparaître sur des couvertures de magazines, les accusent d’imiter les Obama

Tout le monde n’a pas aimé la couverture du nouveau magazine du duc et de la duchesse de Sussex.

Il y a eu plusieurs réactions à la couverture du magazine ‘Time’ dans lequel Meghan Markle et le prince Harry ont posé comme faisant partie des 100 personnes les plus influentes d’aujourd’hui.

Comme prévu, la presse étrangère et les experts royaux ont également montré leur position et leur avis sur la question. Comme c’est le cas avec Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants, qui a déclaré à Newsweek :

«Meghan et Harry obtenir une place sur la couverture des 100 personnes les plus influentes du magazine Time est considéré comme un coup de poignard au cœur du monde. réputation de la monarchie en raison de la plus grande crédibilité implicite qu’elle leur confère et de ses prétentions antérieures contre la couronne».

Certains experts royaux ont qualifié l’article d’«ennuyeux» et ont souligné que le duc et la duchesse de Sussex doivent commencer à améliorer leur discours et à faire des choses plus créatives, car cela fatiguera progressivement le public.

«Je suis le genre de génération qui trouve toutes ces choses délicates et peu attrayantes, et je ne comprends vraiment pas et moi non plus», a déclaré l’historien royal Hugo Vickers à «Express».

Il a ajouté : «Alors, je me demande, qu’ont-ils à dire ? Votre message s’améliorera-t-il avec le temps ? Ou sera-ce plus la même chose ? Et les gens vont s’ennuyer d’eux, n’est-ce pas ?».

D’autres ont souligné que Meghan et Harry n’arrêtent pas d’imiter les traces de l’ancienne famille présidentielle Michelle et Barack Obama, qui disent ne pas envisager de tourner le dos à la reine Elizabeth II pour les soutenir.

Cette apparition des ducs de Sussex dans le magazine renforce également les rumeurs selon lesquelles le mariage a bel et bien intérêt à entrer en politique.

Que pense la reine Elizabeth de la couverture ?

D’autre part, selon ‘InTouch’, la reine Elizabeth s’est entretenue avec le prince Harry et Meghan Markle par appel vidéo le jour de l’anniversaire du fils de Lady Di pour le féliciter d’apparaître sur la couverture dudit magazine, ceci en guise d’offre de paix pour tenter de adoucir les tensions entre les deux parties.