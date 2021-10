Ils réchauffent l’avant-première : les raisons du combat entre Klopp et Simeone

Mauro Icardi traverse des moments délicats sur le plan personnel, après que Wanda Nara a découvert son infidélité. C’est pourquoi, il ne s’est pas entraîné au PSG depuis deux jours, et son destin de footballeur est incertain.

Aujourd’hui, le monde du football et le monde du divertissement ne parlent pas d’un autre sujet. La séparation scandaleuse de Mauro Icardi et Wanda Nara, a retenu toute l’attention ces dernières 48 heures et les détails se multiplient et tout alimente un peu plus l’issue controversée, qui implique également le Paris Saint Germain.

Icardi a décidé de ne pas participer aux deux derniers entraînements du PSG et ne jouera pas non plus contre Leipzig pour la Ligue des champions.

L’attaquant s’est rendu à Milan, à la recherche de reconstruire la relation avec sa femme et représentant, qui a découvert des messages avec l’actrice argentine, Eugenia Suárez.

Mais maintenant, la situation entre dans une zone très délicate et où des décisions extrêmes telles que celle évaluée par Mauro Icardi peuvent être prises.

L’émission de divertissement argentine LAM a donné des détails précis sur le déroulement de la pause et a prévenu que Mauro Icardi envisageait d’arrêter de jouer afin de récupérer sa femme.

Dans les dernières heures, Icardi a été lié à la Juventus, pour un éventuel transfert puisque Wanda Nara envisage de retourner vivre en Italie et l’attaquant veut être proche de ses filles.

Icardi a un contrat jusqu’en 2024 avec le PSG et Pochettino pour sa part, a expliqué : «Mauro ne s’est pas entraîné en raison d’un problème personnel, nous évaluerons les étapes à suivre.»