Ils paient 2,5 millions d’euros pour un billet pour le match amical entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Les deux stars se retrouveront sur un terrain de football, et l’homme d’affaires Mushraf al Ghamdi a laissé un peu d’argent qui ira à des œuvres caritatives.

La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi marquera une époque, et c’est pourquoi beaucoup de gens attendent avec impatience l’arrivée de ce jeudi, car cela signifie la réunion de deux des grandes références du monde du football, un match entre le Riyadh Season Team et le Paris Saint Germain que, bien qu’ils le qualifient de «amical», la vérité est qu’il promet d’être quelque chose de plus comme une «dernière danse».

Une dernière danse aura lieu en Arabie saoudite, la nouvelle patrie d’un chrétien qui, après la Coupe du monde, a signé pour Al Nassr FC pour devenir l’athlète le mieux payé au monde ; et que c’est un endroit avec lequel l’équipe parisienne entretient de très bonnes relations, où Messi joue actuellement.

Ce sera l’un des matchs de l’année, et c’est pourquoi beaucoup ne veulent pas le manquer, venant débourser d’énormes sommes d’argent pour obtenir un simple billet pour aller au stade.

Et c’est comme le chef de l’Autorité saoudienne du divertissement, Turki al Sheikh, l’a publié sur Twitter, qu’un billet a été vendu pour un peu plus de 2,5 millions d’euros lors d’une vente aux enchères caritative :

«Félicitations… L’offre la plus élevée pour le ‘ Le billet de charité d’Above Imagination est de 10 millions de riyals (un peu plus de 2,5 millions d’euros) et a été soumis par l’homme d’affaires immobilier Mushraf al Ghamdi».

Un argent qui, comme l’a ajouté également le propriétaire de l’UD Almería, ira à l’association caritative saoudienne Ehsan.

Un billet avec accès VIP

Une entrée qui plaira à Ghamdi, puisque c’est lui qui dirige l’enchère pratiquement depuis son lancement. Et c’est que l’homme d’affaires profitera d’un accès au stade et de vues privilégiées sur la pelouse pour voir Cristiano et Messi diriger leurs équipes, mais pourra également accéder plus tard aux vestiaires pour rencontrer les deux stars.

Deux stars qui s’affronteront à nouveau après deux ans, et qui auront lieu ce jeudi 19 janvier, à partir de 18h00 (heure péninsulaire).