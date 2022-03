Ils ont franchi les limites : la demande absurde de deux fans de Cristiano Ronaldo

C’est arrivé lors du match Portugal-Macédoine. Une curieuse affiche a attiré l’attention de la star portugaise.

Ce n’est un secret pour personne que Cristiano Ronaldo suscite les passions partout où il passe. Lors du récent match Portugal-Macédoine, deux supporters ont attiré l’attention des médias pour une demande absurde qui dépassait les limites du décorum.

«Ronaldo, donne-nous ton sperme», lit-on sur une bannière apparue lors de la diffusion en direct. Il était soutenu par deux fans qui, à en juger par le drapeau qui ornait le message, seraient du Brésil.

Bien que le curieux message ait fait rire les commentateurs, il n’a pas été aussi bien accueilli sur les réseaux sociaux. «Ça aussi c’est du harcèlement», «Voyons les filles, il y a une marge pour tout et ça la traverse», sont quelques-uns des commentaires lus sur Twitter.

Il est bien connu que Cristiano est très jaloux de sa vie privée. Oui, il partage des photos avec ses enfants et sa petite amie, Georgina Rodríguez, mais il essaie de garder les aspects de sa paternité dans la sécurité de sa maison.

«Au Qatar !» : la célébration de Cristiano Ronaldo

C’est officiel : l’équipe nationale du Portugal a remporté les éliminatoires de la Coupe du monde et Cristiano entame sa cinquième Coupe du monde. La joie et la fierté l’ont laissé installé dans une publication Instagram.

«Il existe de nombreuses façons d’atteindre la destination souhaitée. Parfois, le chemin n’est peut-être pas aussi direct qu’on le souhaite, mais l’important est d’y arriver», a déclaré la star de 37 ans.

Il a reconnu qu’il gardait la même illusion du premier jour où il a fait ses débuts avec son équipe nationale, mais il a une ambition plus forte, plus grande : le désir de gagner.

«Nous voulons plus! Pour nous, pour nous, pour le Portugal. J’allais au Qatar !», a condamné Cristiano devant ses plus de 420 millions de fans sur le réseau social. Sans aucun doute, «The Commander» est plus proche de réaliser le rêve de soulever la Coupe du monde.