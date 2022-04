Ils ont été exclus de la Coupe du monde : maintenant, ils prétendent qu’ils ont été volés

Ce fut une semaine heureuse pour Cristiano Ronaldo. Le crack portugais a remporté sa participation à la cinquième Coupe du monde de sa carrière avec l’équipe nationale du Portugal et a décidé de s’offrir un cadeau très spécial pour se souvenir de l’occasion. Sans ambages, CR7 a dépensé 8 millions d’euros pour l’achat d’une Bugatti exclusive.

Le joueur de Manchester United a choisi le modèle Bugatti Centodieci pour célébrer l’occasion importante et, de cette façon, il est devenu l’un des 10 chanceux dans le monde qui possèdent ce bijou automobile de la firme française.

La Centodieci est une version spéciale que le constructeur automobile a conçue pour faire ses adieux à l’emblématique Chiron, sa dernière méga voiture de sport, dont il n’existe que 500 unités.

Le modèle anniversaire a été conçu à partir de la matrice du coupé imposant et est devenu la voiture la plus rapide du monde, atteignant des vitesses de 490 kilomètres par heure.

A noter que Cristiano Ronaldo a une histoire très particulière avec Bugatti. En 2016 et après avoir remporté le Championnat d’Europe en France, l’athlète a également célébré en acquérant une Veyron et, apparemment, le rituel s’est établi.

En 2017, le footballeur achèterait une Chiron pour plus de 2 millions d’euros et, désormais, il scelle son idylle avec le joyau de la couronne limité d’une valeur de 8 millions d’euros.

Cristiano Ronaldo et Bugatti, une histoire d’amour

Pour faciliter l’attente de sa nouvelle voiture, qui est toujours en production, Cristiano Ronaldo peut montrer une autre pièce exclusive Bugatti. Et c’est que la firme vient de lancer une montre personnalisée appelée Chiron Tourbillon par le joaillier Jacob & Co et inspirée, bien sûr, par CR7.

La pièce horlogère recrée un moteur W16 dans son esthétique, a des applications de saphirs et de diamants et porte le cachet spécial de Cristiano sur son axe central. Un petit hommage à l’un de ses acheteurs les plus spéciaux qui, d’ailleurs, ne cesse de trouver des raisons de se réjouir.