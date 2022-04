Ils ont de la magie : la phrase de Carlos Ancelotti qui a enthousiasmé les fans du Real Madrid

Le Real Madrid est l’une des meilleures équipes d’Europe aujourd’hui, puisqu’il mène sans problème le classement de la Liga et fait partie des demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé le Paris Saint-Germain et Chelsea, le dernier champion de la compétition. Cependant, cela n’a pas été facile à réaliser, car Carlo Ancelotti a dû fournir un énorme effort.

L’entraîneur italien est conscient du haut niveau de son équipe après le long processus qu’il a fallu pour en arriver là.

«J’aimerais voir des matchs plus calmes. La magie de ce club, de cette équipe et de ces joueurs est en train de se révéler», a commenté Carlo Ancelotti lors d’une interview sur «Radio anch’io sport» en Italie, après le match contre Séville où le Real Madrid s’est imposé 3-2 après avoir perdu 2. -0 dans les 45 premières minutes du match.

«Je peux dire que je suis un entraîneur chanceux. Je fais partie d’une équipe avec laquelle je me sens très identifiée et cela me procure une grande satisfaction. Je suis celui qui doit remercier le Real Madrid de m’avoir donné l’opportunité d’entraîner à nouveau cette équipe», a déclaré l’ancien footballeur de 62 ans.

Il reste six dates en Liga où le Real Madrid domine avec un avantage de 15 points sur Barcelone, son plus proche rival au classement, donc Carlo Ancelotti est très proche de pouvoir remporter un autre titre au club Blanco. Le prochain match des Merengue sera contre Osasuna à l’Estadio el Sadar, où ils espèrent gagner et étendre leur avance.

Qu’en est-il de Mbappé

Lors de l’interview sur «Radio anch’io sport», Carlo Ancelotti a été interrogé sur la possibilité que Kylian Mbappé soit un joueur du Real Madrid la saison prochaine, mais il a esquivé la question.

«L’avenir de ce club est au plus haut niveau. Et ce sera aussi dans les années à venir, quels que soient les joueurs qui pourront venir», a déclaré l’Italien.

«Le Real Madrid est entré dans l’histoire du football et continuera d’en faire», a ajouté l’entraîneur des Merengue à propos de l’éventuelle arrivée de l’attaquant français, qu’il ne semble pas considérer comme indispensable malgré le fait qu’il soit l’un des meilleurs footballeurs du monde.