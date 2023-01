Ils n’ont pas la paix : la réponse du père de Gerard Piqué à Shakira

La nouvelle chanson de Shakira avec l’artiste argentin Bizarrap continue non seulement de battre des records minute par minute, mais a également laissé plusieurs répercussions, notamment du côté de l’ancien défenseur barcelonais, Gerard Piqué, la cible claire de la chanson.

Après les réactions de Clara Chía Martí, une autre de celles signalées par la mère de Shakira et Piqué, qui apparaît également dans les paroles de la chanson, maintenant celle qui est venue rencontrer Shakira était son ancien beau-père, Joan Piqué, qui a également réagi avant la publication du nouveau matériel.

Via un statut WhatsApp, le père de Gerard Píqué a écrit : «danse avec les loups». De plus, il a changé sa photo de profil pour celle de l’acteur Kevin Costner, dans une scène du film «Dances with Wolves», en référence à la chanson de Shakira, qui dit «un loup comme moi n’est pas pour des mecs comme toi».

Bien que le message de Joan Piqué n’était pas tout à fait clair, la vérité est qu’il s’adresse clairement à son ancienne belle-fille, qui a ciblé Gerard Piqué, Clara Chía Martí et même son ancienne belle-mère dans sa nouvelle chanson. C’est pourquoi, à sa manière, le père de Piqué s’est également prononcé contre Shakira.

La vérité est qu’il semble qu’il l’ait pris avec grâce, ce qui suggère également que ce que Shakira a fait est un film de fiction.

Pourtant, les reproductions de la chanson ne cessent de se multiplier et le conflit avec Gerard Piqué grandit de plus en plus, notamment après les provocations de l’ex-joueur.

Piqué a encore provoqué Shakira

Bien qu’étant la cible principale de la chanson de Shakira, pour le moment Gerard Piqué a repris avec humour la nouvelle chanson de la chanteuse colombienne.

Même, le joueur lui a répondu à chaque fois qu’il a été vu en public, de différentes manières, ce qui fait encore plus grandir le conflit. D’abord, l’ancien défenseur a utilisé ses réseaux sociaux pour évoquer le fait que la chanson de Shakira était un cirque.

Plus tard, il a annoncé un contrat commercial avec la marque de montres Casio, que Shakira mentionne dans la chanson. Enfin, le défenseur est apparu au volant d’une Renault Twingo, une autre des références du thème Shakira.