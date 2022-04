Ils ne vont pas le signer : «Ils ne sont pas intéressés par Neymar…»

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’attaquant a pris du galon et s’est installé comme le véritable leader offensif du Real Madrid. Mais le temps défile et l’heure de la retraite commence à approcher. Alors que son contrat avec le club espagnol prend fin en 2023, Benzema s’est exprimé sur la fin de sa carrière.

Interrogé sur son avenir, Karim Benzema ne pense pas encore à raccrocher les crampons. «Le football est ma passion. Donc, tant que j’aime le football, et que ça reste ma passion, je serai motivé par ça. Le jour où le football ne sera plus ma passion j’arrêterai… et c’est ce qui me motive le plus dans cette industrie (…)

Même si je n’envisage pas encore d’arrêter, c’est important pour ma carrière, et pour moi personnellement, de jouer dans un club aussi incroyable club. Je ferai tout pour contribuer aux victoires du Real Madrid», a confié le joueur du Real Madrid dans un entretien accordé à Esquire.