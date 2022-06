Ils ne veulent pas de lui parce qu’il est vieux, les 7 clubs qui ont rejeté Marcelo

Selon El País, le Paris Saint Germain a informé Neymar qu’il ne continuerait pas au club et qu’il devra partir avant la fermeture du marché des transferts car il ne sera pas pris en compte. Et à en croire d’autres sources, ceci serait sur l’ordre de Mbappe.

«Kylian Mbappé a ordonné des changements dans l’organisation et a réclamé le limogeage du désormais ancien directeur sportif du club, Leonardo, le célèbre complice de Neymar. Mbappé a également souligné le désagrément que tout le monde connaissait déjà : son indiscipline systématique à l’entraînement et à la récupération des blessures», a révélé El País. Et la réalité est qu’il ne s’agit pas de rumeurs car on sait que Mbappé ne supporte pas Neymar et son manque d’engagement pendant la semaine, qui se reflète plus tard dans les matchs.

La démarche à suivre par le Paris Saint Germain est de mettre Neymar sur le marché mais de le prêter car son transfert est impossible à acheter puisqu’il a un contrat jusqu’en 2027 et coûte environ 150 millions d’euros. Pour accélérer son départ, le PSG aurait indiqué qu’il reprendrait son salaire de 38 millions d’euros et la seule chose qu’il demanderait serait une charge de prêt.

Après cela, Neymar a expliqué à ses personnes de confiance au PSG qu’il se sentait humilié, et qu’il espère maintenant avoir l’opportunité de jouer pour un autre grand club. Le Brésilien a été harcelé par la presse locale, les supporters et surtout les managers, avec Al Khelaifi à la barre.

Ces dernières semaines, le propriétaire du PSG s’est montré très dur avec Neymar dans une interview au Parisien : «Neymar ? 100 %. Il faut redevenir humble. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui bouleversent un match. On construit. Il faut être discipliné sur et en dehors du terrain. Celui qui veut rester dans sa zone de confort , celui qui ne veut pas se battre, restera sur la touche».