Ils ne sont pas satisfaits de Messi, le PSG veut voler une nouvelle star à Barcelone

La reconstruction du FC Barcelone pourrait être affectée par son plus grand rival, le Real Madrid.

Le FC Barcelone traverse un moment clé de son histoire après le départ du meilleur joueur de son club, Lionel Messi. L’équipe actuellement dirigée par Xavier Hernandez est en crise mais avec pour objectif de reconstruire une institution qui vient de ne pas se classer, après 20 ans, dans la zone des groupes de Ligue des champions.

De cette façon, le FC Barcelone jouera la Ligue Europa au cours de la première moitié de 2022, ce qui peut être un bon coup pour réorienter son histoire.

Avec un œil sur le marché des passes, Joan Laporta visait le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt comme défense, mais un échange entre la Juventus et le Real Madrid pourrait tronquer cela.

Comme le rapporte Bernabeu Digital, Florentino Pérez et le Real Madrid envisagent également de renforcer leur équipe et pour eux, ils tenteraient de troquer entre Eden Hazard (plus une somme d’argent) pour le défenseur néerlandais.

Quel avantage a Laporta sur le Real Madrid pour signer De Ligt ?

A la mende des dernières informations, il y a un iota d’espoir pour le FC Barcelone. Joan Laporta, le tout nouveau président des Blaugrana, entretient une relation étroite avec Raiola, l’agent du footballeur de la Juventus Matthijs de Ligt.

Dans ce contexte, il faudra voir comment sont élaborées les options pour tous les intervenants lors du marché des transferts, qui promet de faire beaucoup parler.