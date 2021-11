Ils ne se sont pas encore séparés de lui : bagarre entre Ronald Koeman et Barcelone

Voici un héros, qui vit depuis plus d’un an dans de grandes souffrances. L’an dernier, Zikhaya Sithole est rentré d’un supermarché à pied avec un ami quand il a soudainement entendu une femme hurler extrêmement fort.

L’homme de 38 ans d’Orange Farm, un township au sud de Johannesburg, a couru vers la femme et a vu la mère se tenir devant sa maison en feu. Elle hurlait que ses enfants étaient toujours à l’intérieur.

«À ce moment-là je tire mon chapeau sur mon visage et je cours dans les flammes», a expliqué Zikhaya à The Daily Sun. La maison était en feu et à l’intérieur se trouvaient deux frères, âgés d’un et deux ans.

Zikhaya Sithole suffered burns on his face and hands while trying to save 2 kids from a shack fire. He joins #TheMorningFlava team to share life after the incident: losing some of his eyesight, full usage of his hands and upcoming plastic surgery. Picture credit: Rosetta Msimango pic.twitter.com/H5yhyUBceO

«Quand je suis entré dans la petite maison, j’ai entendu les enfants pleurer. J’ai attrapé l’enfant qui était sur le lit et j’ai couru dehors, mais quand j’ai voulu retourner chercher l’autre, les flammes étaient trop fortes», a-t-il dit.

Il a réussi à mettre un garçon en sécurité. Malheureusement, l’autre petit n’a pas pu être sauvé. Ce n’est qu’à son retour à la maison qu’il s’est rendu compte qu’il était blessé. Son visage et ses mains avaient été gravement brûlés.

Ses yeux sont désormais très sensibles, il ne peut plus utiliser ses mains comme avant, il a mal en respirant. La douleur a été et reste totale, la réhabilitation continue mais est très longue et son apparence peut choquer à cause des nombreuses cicatrices.

En plus, il a perdu son travail de soudeur. Cependant, Zikhaya ne s’est jamais repenti de son acte héroïque. «Mais je n’ai jamais regretté d’être entré dans la cabine. J’ai sauvé un enfant. J’aurais aimé pouvoir les sauver tous les deux».

“My hands no longer function the way they used to, and doing small tasks has proven difficult.”

~ Zikhaya Sithole explains how trying to save two children has given visible and non-visible scars. https://t.co/tjmFlrbjdr pic.twitter.com/HAIR19W5mw

— City Press (@City_Press) October 27, 2020