«Ils n’apprennent pas la leçon» : Meghan Markle est réprimandée pour de nouvelles «menaces» envers la famille royale

Une mauvaise relation avec ses parents a attristé les jours du duc et de la duchesse de Sussex.

Meghan Markle et le prince Harry ont déjà expliqué comment ils se sont éloignés de leurs familles respectives, la duchesse mentionnant une fois de plus le triste lien qu’elle a en commun avec son mari. Une mauvaise relation avec leurs figures paternelles a attristé les jours des ducs de Sussex.

Meghan Markle a récemment accordé une interview longue et franchement honnête à The Cut, qui a été rejoint par le prince Harry, Archie et, d’une certaine manière, Lilibet.

Pour la couverture, l’ancienne actrice de «Suits» a modelé une longue séance photo, que même le duc de Sussex l’a encouragée à percer dans le mannequinat .

Meghan Markle et le prince Harry ont un lien triste en commun

Depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont commencé à sortir ensemble, moins de personnes les ont soutenus et davantage les ont critiqués. Surtout les médias britanniques et, comme ils l’ont déjà dit, leurs propres proches.

Le père de Meghan Markle, Thomas, contrairement au père du prince Harry, Charles, a rendu public son procès avec sa fille. Elle a même vendu des informations à des journaux au Royaume-Uni, c’est pourquoi l’ancienne actrice a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée qu’elle a fini par gagner.

Depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry de leurs fonctions royales et leur déménagement aux États-Unis, les relations du duc avec sa famille ont été mouvementées. Notamment avec son père, le prince Charles, qui ne soutient pas ses décisions et a même coupé la communication avec lui.

Meghan Markle a été interrogée sur les mauvaises relations qu’elle et son mari entretiennent avec leurs parents respectifs. À quoi il en a profité pour commenter à quel point la culture sensationnaliste peut être toxique et comment elle a séparé les familles .

«Harry m’a dit, ‘J’ai perdu mon père dans ce processus .’ Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est leur décision», a révélé Meghan Markle.