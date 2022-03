Ils les ont menacés : «S’ils jouent en Super League, nous les expulserons…»

Alors que Barcelone traverse le meilleur moment de la saison, Xavi Hernández a reçu, ce mercredi, une autre excellente nouvelle : la semaine prochaine, Ansu Fati sera intégré à l’entraînement de l’équipe sans limitation après une nouvelle longue pause pour cause de blessure.

L’attaquant espagnol n’a plus joué depuis des mois, lors d’un match contre l’Athletic Bilbao pour la Copa del Rey, au cours duquel il s’est blessé aux ischio-jambiers à la jambe gauche.

À l’époque, le jeune joueur a refusé de se faire opérer et a opté pour un traitement conservateur et de la physiothérapie. Il est maintenant rétabli et prêt à reprendre la compétition.

Cette saison, Ansu Fati n’a pris que 10 matchs (cinq buts) pour les Blaugrana et Xavi ne prendra aucun risque, s’apprêtant à libérer le joueur petit à petit pour qu’il ne risque pas de subir une rechute.