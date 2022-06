Ils le contestent : les deux équipes de Premier League qui optent pour Marco Asensio

Le Real Madrid veut à nouveau gagner la Ligue des champions l’année prochaine et, à la recherche de cet objectif, il planifie déjà ce que sera la pré-saison et quels joueurs il amènera ou laissera partir pour renforcer encore l’équipe qui aura une grande charge de jeux.

L’un des footballeurs du Real Madrid qui quitterait l’équipe «Merengue» est Marco Asensio. Manchester United a contacté Jorge Mendes (le nouvel agent de l’Espagnol) il y a quelques jours et, au cours des dernières heures, il a été révélé qu’Arsenal était également intéressé par ses services.

Selon le média anglais «The Mirror», Mikel Arteta, directeur technique de l’équipe «Gunner», a également appelé les représentants du footballeur pour savoir ce qu’Asensio veut faire de sa carrière puisqu’il n’aurait pas beaucoup de place au Real Madrid.

Il convient de rappeler qu’Arteta a sollicité le footballeur de l’équipe espagnole, qui a un contrat jusqu’en 2023, fait quelques marchés de transfert, mais la négociation a toujours échoué pour des raisons différentes, même si, à cette occasion, le panorama semble différent.

Asensio et sa parole

Ces derniers jours, le joueur de 26 ans évoquait sa situation : «Renouveler ou quitter le Real Madrid ? Je pense qu’il y a trois possibilités, il y a aussi la possibilité de rester et de remplir mon année de contrat. Mon avenir ne doit pas dépendre du fait que j’aurai ou non une place à la prochaine Coupe du monde.»

Dans le même ordre d’idées, Marco Asensio a ajouté : «Les rumeurs font partie du football, et plus encore au Real Madrid. Les joueurs de haut niveau y sont toujours associés. De nombreux joueurs sortent chaque été et c’est quelque chose avec lequel nous devons vivre.»