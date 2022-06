Ils jouent ensemble en Argentine et au PSG : «Lionel Messi s’est fâché et m’a tout dit…»

«Messi s’est fâché contre moi parce qu’il avait fait un commentaire sur mes coéquipiers et il m’a écouté, et il a eu chaud. Il était chaud. Il m’a énervé, vraiment. J’ai voulu me suicider.» Les mots appartiennent à Leandro Paredes, partenaire de Lionel Messi à la fois dans l’équipe nationale argentine et au PSG.

Et ami aussi, pourrait-on dire. Mais cela ne s’est pas produit maintenant, lors de la saison 2021-22 qui vient de se terminer, mais avant, lorsque Messi jouait encore pour le FC Barcelone.

Paredes fait référence à une anecdote qui s’est passée lors du premier garçon entre le FC Barcelone et le PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020-21.

Dans ce match disputé au Camp Nou et qui s’est terminé par une victoire 4-1 du PSG, Messi a à un moment affronté Paredes, qui a tenté de l’éviter pour que les choses n’empirent pas :

«Il s’est fâché, parce qu’il avait fait un commentaire envers mes coéquipiers et il m’a écouté, et il est devenu chaud. Il était vraiment chaud.

Heureusement pour Paredes, tout était là, car dans l’équipe nationale, les choses sont totalement différentes : «Puis je l’ai vu dans l’équipe nationale et il a agi comme si de rien n’était. Il m’a montré ce qu’il était en tant que personne. La relation a continué comme ça est venu. Maintenant, quand il sort de la conversation, nous en avons parlé et nous avons ri, mais c’était vraiment chaud. Il voulait me tuer»

En plus de cela, le milieu de terrain a avoué avoir parlé à Messi de rejoindre le PSG quelques jours auparavant : «Nous avons essayé de convaincre Leo à Ibiza, après la Copa América. Mais il avait une décision, qui était de renouer avec son club, Barcelone ce qui s’est passé ce qui s’est passé. Le lendemain, il est allé à Barcelone et le jour où il voyageait, il nous a dit qu’il allait jouer avec nous. Je lui ai dit que jusqu’à ce que je le voie, je ne le croirais pas.»

Au-delà de cette anecdote, Paredes met en avant la belle relation qui les unit au PSG : «On a un groupe chez les Argentins. On a des stickers, il y a de tout. J’ai Leo, et je les lui envoie. Il rigole. Je parle avec des stickers. Fideo (Di María) les utilise aussi beaucoup, mais je suis le plus lourd.»