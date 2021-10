Ils disent que Meghan Markle pourrait lancer sa propre ligne de beauté sous le nom de Kylie Jenner

Meghan Markle, duchesse de Sussex, est une icône de la mode et du style pour des dizaines de spectateurs, ses tenues et ses looks sont reproduits dans le monde entier.

En raison de l’influence qu’elle exerce sur les masses, on pense qu’elle envisage de lancer sa propre ligne de produits de beauté, ceci après avoir visité les installations de Guthy-Renker à New York.

Alors que le duc et la duchesse de Sussex étaient en visite à New York pour Global Citizen, ils ont profité de leur séjour pour rencontrer des gens de Guthy-Renker, une société de marketing basée en Californie qui vend des produits directement via des infopublicités, des publicités télévisées et par courrier électronique et Internet.

Le ‘Daily Mail’ souligne que Meghan Markle pourrait songer à lancer sa propre ligne de beauté comme d’autres célébrités telles que Cyndy Crawdor, Jennifer Lopez, Kim Kardashian ou sa sœur cadette Kylie Jenner.

Ce ne serait pas la première fois que le duc et la duchesse de Sussex rencontrent Bill Guthy, vice-président de Guthy-Renker, puisqu’en mars de cette année, avant l’entretien de mariage désastreux, ils lui ont rendu visite en Californie.

La propriété où a eu lieu l’interview de Meghan et Harry avec Oprah appartiendrait même à Bill Guthy, qui fait face à de multiples plaintes en Californie pour la qualité de ses produits.

Jusqu’à présent, aucune des parties n’est venue faire une déclaration officielle ou annoncer sa collaboration ou sa participation à un projet commun.