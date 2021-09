Ils disent que Jennifer Lopez et Ben Affleck préparent leur mariage : ce sont les célèbres invités

Il semble que l’histoire d’amour de Jennifer Lopez et Ben Affleck ait une fin heureuse, car ils s’assurent que le couple connu sous le nom de Bennifer est plus que prêt à passer à l’étape suivante et à se rendre à l’autel le plus tôt possible.

J.Lo et Ben planifient leur mariage et tous les fans et le monde entier assisteront à la réconciliation la plus triomphale d’Hollywood.

Il aura fallu plus de 17 ans pour que la «Diva du Bronx» et l’acteur de «Batman» décident de donner une seconde chance à l’amour ; Nous vous dirons quel serait le lieu et les invités célèbres de la fête.

L’amour de Bennifer grandit et grandit de plus en plus chaque jour et ils ne font plus rien pour le cacher : la relation avec leurs familles respectives est très bonne et l’admiration et le respect qui existent entre eux est plus fort et plus solide que jamais.

Pour cette raison, les fans ne doutent pas que Jennifer Lopez et Ben Affleck vont se marier très prochainement et qu’ils le planifient déjà, du moins cela a-t-il été rapporté par un média international, qui a révélé des détails sur ce qu’était le mariage de la «Diva de le Bronx» et l’acteur de «Batman», parmi lesquels se démarquent le lieu possible de la célébration et les invités célèbres qui y assisteraient.

À quoi ressemblera le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck ?

Décidément, Jennifer Lopez envisage de jeter la maison par la fenêtre, puisqu’elle veut un mariage luxueux et coûteux avec Ben Affleck. La célébration coûtera au couple environ 60 millions de dollars, a rapporté une source proche de Bennifer au magazine Heat World.

Pour J.Lo et Ben cette seconde chance représente beaucoup, ils croient qu’ils sont l’un pour l’autre et c’est pourquoi ils considèrent qu’elle doit être célébrée en grand, donc ils n’envisagent pas de lésiner sur les dépenses.

«Il y aura des performances d’artistes comme Mary J Blige, qui a été invitée à chanter pendant que Jen marche dans le couloir. Et, bien sûr, il y aura aussi un énorme budget pour la nourriture, les boissons et les fleurs», a révélé la source, qui a également assuré que Jennifer et Ben acceptent de se marier et veulent que le mariage soit un «vrai spectacle».

Le couple connu sous le nom de Bennifer prévoit que le mariage se tiendra dans une fête de six jours et parmi les invités célèbres se trouvent de grands amis du couple tels que Matt Damon, Ellen DeGeneres et Oprah Winfrey, qui ont offert leur manoir à Montecito, en Californie, pour célébrer mariage.

«Jen dit qu’en plus de la maison d’Oprah, ils envisagent plusieurs sites de plusieurs millions de dollars, comme la Villa Getty à Malibu. Mais ils ont également dit qu’ils célébreraient avec plaisir [un des jours] à la maison. Ils ont l’œil sur une propriété de 85 millions de dollars à Los Angeles et veulent conclure l’affaire le plus tôt possible», a révélé la source.

Et pas seulement ça, Jennifer répare tout ce qui concerne sa robe de mariée et pour que le mariage soit parfait, elle a trois planificateurs qui travaillent main dans la main avec elle pour que tout se passe comme ils le souhaitent, a assuré la source.

Jusqu’à présent, Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont pas démenti cette information, qui si elle était vraie, nous serions à quelques mois de voir comment le couple connu sous le nom de Bennifer arrive à l’autel et clôt son histoire d’amour en fanfare.