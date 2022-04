«Ils devraient déjà écrire le nom de Benzema dans le prochain Ballon d’Or»

Pep Guardiola est l’un des joueurs et entraîneurs les plus importants d’Europe, en raison du succès qu’il a pu obtenir dans les deux domaines de sa vie et de l’histoire qu’il a écrite à travers le football pour arriver à ce stade de sa carrière.

C’est que l’ancien entraîneur de Barcelone est venu dans le monde du sport grâce à son père, qui a lu dans le journal qu’ils avaient commencé à recruter des jeunes pour l’équipe, alors il a emmené le garçon à l’entraînement, où il a été choisi pour s’entraîner avec le club.

Depuis, Pep Guardiola a décidé de mener une vie aussi privée que possible, et n’a décidé de raconter les moments les plus significatifs de sa carrière qu’à travers un livre, dans lequel il donnait des détails sur sa famille.

Pour cette raison, on sait très peu de choses sur le mariage qu’il a eu avec Cristina Sierra, qui a rencontré l’athlète alors qu’il travaillait dans un magasin de vêtements, une histoire similaire à celle de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo.

Le mariage le plus privé a eu lieu en 2014 à la mairie de Matadepera, à Barcelone, mais il y a eu une autre célébration à Marrakech, en présence des personnalités les plus importantes d’Espagne, dont le cinéaste David Trueba.

Le mariage de Pep Guardiola

Selon les médias locaux, la célébration qui s’est déroulée dans un luxueux hôtel de la ville était à la mode, car Guardiola a déclaré à plusieurs reprises qu’il aimait beaucoup faire la fête avec ses amis ou sa famille.

Une fois leur relation renforcée, c’est Sierra qui a décidé de joindre son héritage à celui de son mari, et d’investir dans le monde du textile, qu’elle connaissait très bien grâce aux entreprises familiales qui se sont développées dans ce domaine.

Depuis, ils sont devenus l’un des couples les plus solides du monde du football, et Sierra n’hésite pas à montrer son soutien à l’entraîneur à travers des événements ou des sorties publiques, dans lesquels ils précisent que leur amour est toujours plus valable que jamais.