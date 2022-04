Ils dénoncent une prétendue complicité entre Karim Benzema et l’arbitre…

Thibaut Courtois a montré qu’il était un amoureux des voitures britanniques en roulant en Rolls-Royce.

La carrière de Thibaut Courtois au Real Madrid a été le grand coup de pouce dont le gardien de but avait besoin pour devenir l’un des plus remarquables du football européen, il n’est donc pas surprenant qu’une partie du salaire de millionnaire qu’il reçoit du merengue ait été destinée à l’achat du plus cher voiture de sa collection : Rolls Royce Wraith.

Malgré le fait que la grande majorité des footballeurs ont tendance à avoir un gros faible pour les voitures de sport, le gardien vedette a fait la différence avec un style beaucoup plus élégant et conservateur en optant pour un modèle de la célèbre compagnie automobile britannique.

Caractéristique de cette marque automobile, les prix qu’ils gèrent sont aussi exclusifs que les noms de leurs clients, parmi lesquels on retrouve, aux côtés du gardien, David Beckham, Antoine Griezmann, Memphis Depay et Cristiano Ronaldo. Mais cette fois, pour devenir propriétaire du véhicule, le Belge a déboursé environ 300 000 euros.

A noter que ce n’est pas la première fois que le footballeur fait l’actualité internationale pour le véhicule de luxe, car il a déjà été capté par les paparazzi au moment où il a été remorqué sur la voie publique.

C’est la voiture la plus chère de la collection de voitures de Thibaut Courtois

Déjà, avoir une Rolls-Royce au garage n’est pas une expérience que beaucoup peuvent vivre, pour cette raison, le footballeur serait plus que ravi de l’investissement qu’il a fait pour avoir l’une des marques les plus prestigieuses du marché automobile.

En revanche, la Rolls-Royce Wraith de Thibaut Courtois n’a rien à envier à une Ferrari, car elle dispose d’un puissant moteur 6.6 V12 capable de pousser jusqu’à 632 ch. De plus, il parvient à atteindre 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h.