Ils demandent un test psychologique à Vanessa Bryant pour la mort de Kobe Bryant

La chanteuse canadienne a dû reporter la première de son spectacle tant attendu à Las Vegas en raison d’un problème de santé soudain.

Céline Dion ne doit pas se sentir très bien lorsqu’elle a décidé de remettre à plus tard le business lucratif en lequel ses performances à Las Vegas sont devenues.

Et le Canadien est, avec d’autres artistes de classe mondiale tels que Britney Spears, Elton John ou Lady Gaga, entre autres, un habitué de Sin City.

Depuis des années, la mode s’est établie pour proposer des concerts sur plusieurs dates cadrées sur deux ou trois semaines consécutives, qui se répètent au fil des années, et qui se sont avérées être un succès de levée de fonds pour ses protagonistes.

Sans aller plus loin, selon les données gérées par Billboard, Céline Dion a levé plus de 600 millions de dollars pour ses spectacles «A New Day» – avec 717 dates entre 2003 et 2007- et «Celine» -avec 400 dates entre 2011 et 2019 -, bien qu’évidemment tout cet argent n’ait pas fini dans votre poche. Mais il y a un pourcentage élevé que certaines sources mettent à 50 pour cent.

Désormais, la lauréate d’un Oscar pour «My Heart Will Go» (Titanic), a été contrainte d’annuler de nouvelles représentations de son dernier spectacle à Las Vegas en raison de «spasmes musculaires sévères et persistants», comme l’a annoncé la chanteuse elle-même dans un communiqué publié ce mardi.

Les «symptômes médicaux imprévus» l’empêchent d’agir pour le moment, de sorte que les rendez-vous initialement prévus du 5 novembre au 21 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février 2022, ont été annulés avec les dommages économiques conséquents pour toutes les personnes concernées.

«J’ai le cœur brisé à ce sujet. Mon équipe et moi avons travaillé sur notre nouveau spectacle au cours des huit derniers mois, et ne pas pouvoir le présenter en novembre m’attriste au-delà des mots. Je me sens mal d’avoir laissé tomber mes partenaires à Resorts World Las Vegas et AEG, et je suis particulièrement désolé de décevoir tous les fans qui ont prévu de venir», ajoute Dion.

«Maintenant, je dois me concentrer sur la récupération … Je veux m’en remettre au plus vite», conclut la chanteuse de 53 ans, qui devait également reprendre sa «Courage World Tour» en mars 2022.