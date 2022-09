Ils découvrent le nouveau partenaire de Tuchel une fois qu’il a été licencié

L’entraîneur allemand, qui a été terrassé par Chelsea, entretient une relation avec Natalie Max, une Brésilienne de 35 ans, et dont la romance a généré un plus grand impact à la suite de son départ.

Le nom de Thomas Tuchel (48 ans) fait la une de la presse sportive ce mercredi à la suite de son limogeage surprise de Chelsea. L’entraîneur allemand a également défrayé la chronique cet été après avoir été ‘traqué’ dans les eaux sardes en compagnie de Natalie Max, une Brésilienne de 35 ans, selon des images rapportées par le tabloïd ‘The Sun’.

Une relation qui a eu plus d’impact , à la suite du renvoi de l’entraîneur allemand de ce qui fut son domicile pendant 100 matchs, et dont la nouvelle idylle n’a pas très bien plu au vestiaire londonien, selon les médias britanniques.

«Ils se tenaient la main à chaque fois qu’ils en avaient l’occasion et avaient l’air très heureux. Ils sont allés se baigner, se sont relaxés sur la plage, ont déjeuné dans un restaurant d’hôtel et ont pris un bateau pour l’île de Caprera», a déclaré un témoin qui se trouvait dans l’archipel italien le 28 juillet. Tuchel et son nouvel amour séjournaient dans un complexe hôtelier de la région, dont le coût oscille entre 20 000 euros la nuit.

En effet, il faut préciser que ce voyage est intervenu des mois après que le technicien a signé les actes de divorce avec la journaliste Sissi Tuchel, qui a été sa femme pendant plus d’une décennie et la mère de ses deux filles (Emma et Kim), au High Cour à Londres. Un mariage marqué par des ruptures sentimentales constantes entre les deux qui prônaient un point final à leur relation.

«Ils ont épuisé toutes les voies car il n’y avait aucun espoir de réconciliation. Sissi et Thomas ont essayé d’éviter de rompre, mais finalement il n’y avait pas d’autre moyen», a avoué une source.

Les informations sur cette rupture ont montré que l’ancien entraîneur de Chelsea avait conclu un accord millionnaire avec Sissi dans le but de parvenir à une «séparation amicale» et de préserver à son tour la vie privée de ses filles, car elles sont sa priorité absolue.

Comment cet amour s’est-il forgé ?

Le nouvel associé de Tuchel vit depuis plusieurs années au Royaume-Uni, où il a sa propre entreprise. Aussi, elle est mère de deux filles, mais sa vie privée est très réservée, puisque ses profils sur les réseaux sociaux sont privés.

Selon ‘The Independent’, cette romance a commencé à s’épanouir au début de 2022 avec des dates constantes dans un restaurant italien situé à l’ouest de Londres. Une relation qui n’allait pas très bien avec le vestiaire de Chelsea, affirment certains journaux britanniques.