Ils critiquent Meghan et Harry pour les dommages environnementaux de l’avion privé qu’ils ont pris pour rentrer en Californie

Kate Middleton a une nouvelle fois fait sensation auprès du public et des fans royaux en apparaissant à l’avant-première du nouveau film de James Bond, la duchesse de Cambridge était accompagnée de son mari, le prince William, Camilla Parker et le prince Charles.

La future reine consort portait une robe spectaculaire avec laquelle elle a suscité les compliments de l’acteur et protagoniste Daniel Craig.

Ce mardi, Kate Middleton et le prince William ont foulé le tapis rouge avec Camilla Parker et le prince de Galles à l’avant – première du film «Pas le temps de mourir» de la saga «James Bond» en tant qu’invités d’honneur.

De quelle marque était la robe de Kate Middleton sur le tapis James Bond ?

Tous les bénéfices de ce soir seront reversés aux organisations qui soutiennent les membres passés et présents du MI5, du MI6, du GCHQ et des forces spéciales britanniques.

Pour l’occasion, Kate, 39 ans, portait une robe Jenny Packham ornée de bijoux en or avec une cape spectaculaire, qu’elle a associée à des boucles d’oreilles signature O’Nitaa et à un chignon soigné, un look si joli, en fait, la star Daniel Craig a complimenté : «Tu es si belle!», lui a dit l’acteur.

Le gala a également réuni au Royal Albert Hall de Londres les co-stars Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch et Ana de Armas ; les scénaristes Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge et les auteurs-compositeurs Billie Eilish et Finneas O’Connell.

Il convient de noter que le prince Charles est un mécène du British Film Institute, qui favorise la compréhension et l’accès à la culture cinématographique et télévisuelle. Alors que William est président de la British Academy of Motion Picture Arts and Television (BAFTA) depuis février 2010.

D’autre part, ce soir était également très spécial pour Daniel Craig, qui en plus de coïncider avec la royauté, a marqué sa dernière nuit en tant que James Bond, puisqu’avec cette production il dit au revoir à la franchise d’ agents 007.