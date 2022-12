Ils agressent Tite et le voleur lui reproche d’avoir éliminé la Coupe du monde

Le combattant irlandais a publié une comparaison de son corps, où l’on peut voir la différence entre son image avec 70 kilos et celle actuelle, avec 77 kilos.

L’Octogone attend Conor McGregor, qui s’apprête à revenir à l’UFC depuis un an et demi, lorsqu’il a été battu pour la deuxième fois face à son grand rival, Dustin Poirier, qui n’a eu aucune pitié pour l’Irlandais.

Cependant, pendant ce temps, ‘The Notorious’ n’a pas cessé de travailler dans l’ombre, de faire de l’exercice et de changer sa forme physique pour devenir un champion.

Son profil Instagram est devenu le centre d’attention, et c’est à travers lui qu’il publie de nouvelles nouvelles sur sa vie, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, et c’est qu’en plus d’avoir du succès avec sa famille, il l’a aussi dans entreprise, où il continue de faire fructifier sa fortune malgré le fait que son pub, The Black Forge Inn, continue d’être non rentable après deux ans en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de mobilité.

Sur les réseaux sociaux, il partage également de nouvelles avancées concernant son entraînement et son physique, qui a énormément évolué depuis son entrée dans le monde de l’UFC en 2013, il y a neuf ans.

Une aventure dans laquelle il a radicalement changé son corps pour revenir au sommet, passant d’un physique plus musclé à un physique plus volumineux, avec des muscles proéminents qui l’ont même amené à avoir des problèmes pour franchir les portes de sa maison, et cela c’est qu’il doit le faire «à côté».

Avec sept kilos de plus et un physique plus volumineux

Une transformation qu’il a de nouveau partagée sur son profil Instagram, révélant qu’il est passé de 155 kilos à 170, soit ce qui revient à 70 kilos à 77 kilos.

Une différence notable dans son corps et dans laquelle vous pouvez voir comment tout ce poids est allé à ses muscles, qu’il a grossis avec des séances d’entraînement longues et strictes.

Le post a rapidement été rempli de réactions, atteignant plus de 740 000 «j’aime» et plus de 3 000 commentaires où ils parlent de ce changement physique.