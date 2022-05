Illusion au Real Madrid : la mère de Kylian Mbappé a fait une grossièreté publique au PSG

Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus jeunes et les plus talentueux du football européen, ses services seront donc les plus sollicités par les grosses écuries lors du prochain marché des transferts. Une situation qui sera très lucrative pour le Français et son entourage, qui ont déjà entamé des négociations.

À moins qu’un grand club européen n’arrive sur la table avec une offre exorbitante et inattendue, l’avenir du joueur français pourrait se situer entre un nouveau défi avec le Real Madrid ou un renouvellement de contrat millionnaire avec le PSG, une équipe qui a investi des ressources inhabituelles dans son l’ambition de gagner la Ligue des champions

Dans cet aspect, Fayza Lamary, la mère et représentante de Kylian Mbappé, joue un rôle décisif dans les négociations et, bien que rien ne soit encore certain, la femme d’affaires a suscité de grandes attentes parmi les fans du Real Madrid après avoir fait un geste grossier contre lui publiquement aux administrateurs du PSG.

Il s’avère que Mbappé et son entourage étaient très en colère contre la circulation d’une rumeur dans laquelle il était question de son prétendu renouvellement avec le club parisien en échange d’un salaire annuel de 50 millions d’euros plus une prime de fidélité de 100 millions supplémentaires, quelque chose ce qui est complètement faux .

Le Real Madrid est-il une priorité pour la mère de Kylian Mbappé ?

«Il n’y a pas d’accord de principe avec le Paris Saint-Germain ni avec aucun autre club. Les discussions sur l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de prendre la meilleure décision, dans le respect de toutes les parties», a écrit Lamary sur son compte Twitter.

La mère de Kylian Mbappé a fait savoir très clairement qu’ils prenaient l’affaire sereinement et qu’en ce moment son fils est très concentré sur ses prochains buts avec l’équipe de France.

Cependant, sa grossièreté envers le PSG était considérée par beaucoup comme un clin d’œil au Real Madrid, une équipe qui serait la grande priorité du joueur.