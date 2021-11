Il zappe Ramos et lui même : Fernando Torres a choisi les 2 meilleurs footballeurs espagnols de tous les temps

Ensemble, au FC Barcelone, ils ont régné sur le monde du football et ont absolument tout gagné. En tant qu’adversaire, Pep Guardiola a beaucoup souffert de Lionel Messi. Bien qu’il le connaisse comme aucun autre stratège, le DT catalan n’a pas trouvé la clé pour arrêter le génie argentin.

La raison pour laquelle il est si difficile de réduire l’influence du sextuple Ballon d’Or est qu’il est un sorcier indéchiffrable. Ses mouvements et gestes habituels sont connus, oui, mais son timing et son exécution inégalés brisent tout plan.

Quand il ne sait pas ce qu’il va faire, il est difficile de l’arrêter. Quand vous savez quoi faire, priez. «C’est très difficile. Si parfois, quand il a le ballon, il ne sait pas ce qu’il va faire, imaginez ce qu’il peut faire quand il sait ce qu’il va faire. Il y a des joueurs dont vous pouvez prédire s’ils iront à gauche ou à droite. Quand il a le ballon, même lui ne sait pas exactement ce qu’il va faire. Donc je ne peux pas dire à mes joueurs ce qu’il va faire, mais ça arrive aussi avec Neymar, Mbappé et Di María, avec tous les joueurs offensifs de cette équipe. Chacun d’entre eux pourrait être une star complète dans n’importe quelle équipe du monde et tous les quatre font partie de la même équipe. Je suis heureux et heureux que Messi continue de jouer au niveau et avec la qualité qu’il joue. Ce sera agréable de l’affronter à nouveau».