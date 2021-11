«Il y a quatre mois, Laporta avait dit que Xavi est un inexpérimenté»

L’ancien footballeur Stoichkov a critiqué le fait que Laporta parie sur Xavi Hernández pour remplacer Koeman, alors qu’il y a des mois, il a déclaré que l’ancien joueur manquait d’expérience.

La signature de Xavi Hernández comme nouvel entraîneur du Barça ne semble qu’une question de temps et il est prévu qu’une délégation du Barça, dirigée par le président Joan Laporta , se rendra au Qatar pour négocier avec Al Sadd.

L’incorporation de Xavi génère aujourd’hui un consensus, mais il y a quelques mois Laporta a souligné qu’il n’était pas encore prêt à assumer le banc du Camp Nou. Une position que le président a maintenant changé et a causé le malaise de Hristo Stoichkov , qui ne comprend pas la raison du changement d’opinion de Laporta.

«Il y a quatre mois, Joan a dit que Xavi est très vert, il n’est pas préparé et doit avoir plus d’expérience. Ici, Xavi n’entre pas dans ces trois choses. Aujourd’hui, le matin, il se lève et dit que Xavi est le meilleur pour notre club.Un autre mythe qu’ils veulent jeter par la porte arrière ?», s’interroge Stoichkov avant de poursuivre.

«Xavi pour moi n’est pas encore à souffrir et Xavi a besoin de personnes plus préparées», a-t-il ajouté à TUDN USA, avant de comparer la situation que Xavi trouvera avec celle que Guardiola avait dans son jour où il a pris les rênes de l’équipe première du Barça .

«Pep Guardiola avait Johan Cruyff, Txiki Begiristain et Alexanko. Avec ces trois-là tous les jours. Maintenant, il est le grand capitaine du football de base. Avec qui Xavi va-t-il s’asseoir ? Qui peut lui donner des conseils positifs ? mettre les pieds dans le stade. En tant que joueur de Barcelone, je veux que Xavi triomphe, car il appartient à la maison», a conclu Stoichkov.