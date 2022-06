Il veut qu’il sorte : pour signer avec le PSG, il demande la vente de Neymar…

La manière dont il a quitté le Paris Saint Germain n’était pas la meilleure, mais cela importait peu à la Juventus, qui profitait de son statut de footballeur libre et signait en 2019 Adrien Rabiot, qui venait d’être champion du monde avec l’équipe nationale de France en Russie 2018. Le milieu de terrain gaucher était l’une des demandes de Pirlo à l’époque, mais la vérité est qu’il n’a jamais travaillé comme on l’attendait de lui.

Dans la saison en cours, Rabiot a disputé 45 matchs, n’a pas marqué de buts et n’a donné qu’une seule passe décisive, la Juventus a donc décidé de le déclarer transférable.

Le Français a reçu de nombreuses critiques tout au long de la saison et c’est pourquoi la Juventus l’a mis sur le marché, bien qu’il lui reste encore un an sur son contrat.

Le chiffre que la Juventus exige pour vendre Rabiot est de 20 millions d’euros et il semble qu’il y ait plusieurs parties intéressées en Premier League.

Selon les médias italiens, Arsenal et deux autres clubs anglais feraient payer le milieu de terrain qui ne l’empêchera pas de quitter la Juventus.

En début d’année, Rabiot avait déjà été lié à un au revoir et lui-même a refusé : «Je n’ai pas parlé au club. J’ai un contrat avec la Juventus et il n’y a aucun signe de mon licenciement. J’ai eu des hauts et des bas. mais j’ai la confiance de mon entraîneur».

Actuellement, la Juventus connaît une formidable relève avec les départs de Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi et désormais Adrien Rabiot.

L’objectif est aussi de libérer la masse salariale pour pouvoir signer Paul Pogba, Angel Di Maria et avoir une chance de retenir Álvaro Morata, qui doit négocier son départ de l’Atlético de Madrid. Rabiot quittera la Juventus avec 128 apparitions, six buts et trois passes décisives. Il a également remporté une Serie A, une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie.