Il veut affronter l’argentine à la Coupe du Monde et craint déjà Messi : «il est le meilleur de l’histoire»

Dans des propos rapportés par Sports Brief, Evra affiche son regret d’avoir porté le maillot des Bleus pendant toutes ces années et indique qu’il aurait du opter pour le Sénégal, son pays d’origine.

En visite au Ghana où il a notamment rencontré le président Nana Akufo-Addo, Patrice Evra clame son amour et son soutien pour l’Afrique. Plus encore, il révèle qu’il aurait voulu jouer pour le Sénégal, alors qu’il est né à Dakar.

«Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale, et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France.

Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai appris avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français ; et quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais», explique Patrice Evra.