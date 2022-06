Il vaut 30 millions d’euros, la vraie raison pour laquelle il est le renfort idéal pour Barcelone

Le défenseur central équatorien vit un grand moment et pourrait être un joueur idéal pour le schéma du FC Barcelone.

Le FC Barcelone pense déjà à la saison prochaine, et pour cette raison, il aurait dressé une liste de signatures possibles pour améliorer l’équipe et ainsi essayer de faire un saut de qualité dans l’équipe pour se battre le plus possible l’année prochaine.

Cependant, jusqu’à présent, la direction n’a pas pris en compte un élément clé qui pourrait changer l’équation du jour au lendemain.

Et ce serait Piero Hincapié, un défenseur équatorien qui joue actuellement pour le Bayern Leverkusen.

Le défenseur central de l’équipe tricolore est l’un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga et il a sans aucun doute tout pour être la signature idéale de l’équipe de Xavi Hernández, qui doit à tout prix améliorer ce secteur du terrain.

Peut-être que beaucoup ne le connaissent pas, mais la réalité est que son jeu est né pour être dans l’institution culé, c’est un défenseur physiquement très fort qui a aussi une qualité magnifique sur ses pieds.

Il a la capacité de diriger à volonté la zone défensive, devenant un footballeur incontournable dans de nombreux secteurs du terrain.

En plus de cela, c’est un très jeune footballeur qui a une projection vraiment incroyable pour l’avenir, il pourrait former une paire avec l’uruguayen Ronald Araujo, devenant l’un des meilleurs défenseurs du monde.

La réalité est que le nom Hincapié a commencé à se faire connaître relativement récemment, bien que son jeu fasse des vagues dans le monde entier depuis longtemps.

Bien que sa valeur soit actuellement d’environ 30 millions d’euros, la réalité est que cet argent pourrait devenir un investissement dans l’avenir qui profiterait sans aucun doute à l’institution culé de manière très considérable.

Malgré cela, pour le moment le nom de l’Equatorien ne figurerait pas sur la liste du FC Barcelone et en conséquence, de nombreux supporters auraient commencé à réclamer son nom dans les recoins de l’institution.