Il surprend tout le monde : «Le départ de Cristiano Ronaldo a fait de Karim Benzema un…»

Karim Benzema vit son meilleur moment en tant que joueur professionnel à 34 ans. Le Français est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du moment, ce qu’il justifie par ses buts et son leadership à Madrid.

Hugo Sánchez, joueur historique des Merengue, a donné la raison de la croissance exponentielle de ‘Gato’ ces dernières années : «Le départ de Cristiano Ronaldo de Madrid».

Dans l’avant-première du classique entre Barcelone et le Real Madrid, Hugo Sánchez, légende merengue, s’est entretenu avec ESPN et a assuré que la croissance de l’attaquant français est due au départ de Cristiano il y a des années.

«Karim Benzema montre maintenant cette qualité et ce talent dont il a fait preuve depuis son arrivée au Real. La seule chose est que son travail avait été quelque peu discret car Cristiano à côté de lui a marqué plus de buts. Mais il a marqué plus de buts avec les passes décisives de Benzema. était discret quand j’en avais besoin», a assuré le Mexicain.

Dans le même ordre d’idées, l’ancien joueur des Merengue a poursuivi : «Maintenant que Cristiano n’est plus là , il a pris l’initiative et la responsabilité d’être l’attaquant du Real Madrid et il le fait très bien. Pour moi, c’est le meilleur attaquant du monde aujourd’hui. J’espère que la qualité et le talent dureront de nombreuses années pour donner au Real Madrid des buts et des victoires comme ils l’ont fait jusqu’à présent», a-t-il conclu.

Benzema mène une énorme campagne avec Madrid. L’attaquant a 32 buts et 13 passes décisives, en 34 matchs, et est le meilleur buteur de la Liga avec 22 buts.

Il a été expédié avec un triplé il y a quelques semaines lors du retour des Merengue contre le PSG pour la Ligue des champions, ce qui a fait de lui la grande figure de la clé. Ces chiffres justifient la demande de plusieurs fans, qui exigent que le ‘Gato’ reste avec le prochain Ballon d’Or.