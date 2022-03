Il surprend tout le monde : «Après Qatar 2022 je me retire d’Argentine…»

Keylor Navas est l’un des gardiens de but les plus titrés au monde et, grâce à sa carrière exceptionnelle dans plusieurs équipes européennes d’élite, il a pu amasser une fortune incroyable avec laquelle il peut garantir le meilleur style de vie à sa famille pendant plusieurs générations.

Malgré le fait que les carrières des gardiens de but soient bien plus longues que celles des joueurs qui évoluent à d’autres postes, à 35 ans, Keylor a déjà tout préparé pour sa retraite, puisqu’il a réussi à diversifier ses revenus grâce à une série d’investissements et d’entreprises.

En ce sens, l’une des affaires les plus pittoresques du gardien du PSG est liée aux chevaux de compétition, une passion que Sergio Ramos lui a transmise lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois de leur carrière de joueurs du Real Madrid.

Il s’agit de la Ganadería Navas Salas, une ferme d’élevage de chevaux de race espagnole pour les compétitions. Keylor Navas a reçu de très bons conseils à ce sujet de la part de Sergio, qui est l’un des éleveurs les plus prestigieux du secteur et a même vendu quelques spécimens à son associé pour qu’il puisse démarrer son entreprise.

De combien d’argent Keylor Navas dispose-t-il ?

Il n’a pas fallu longtemps pour que le bétail de Keylor génère des bénéfices et en 2018, il réussit à vendre son premier cheval pour plus de 2 millions d’euros. En plus des chevaux, du bétail est également élevé sur les terres costaricaines à des fins commerciales.

Selon des portails spécialisés, la fortune de Keylor Navas avoisine les 50 millions d’euros et le PSG lui verse actuellement 9 millions pour chaque saison, un chiffre non négligeable qui lui permettra d’avoir une retraite de rêve.