Il sort de son silence : «Je le jure. Karim Benzema n’est pas le vainqueur du Ballon d’Or. C’est lui…»

Après le match contre l’Olympique de Marseille ce dimanche, Kylian Mbappe a répondu à l’une des questions qui concerne son avenir au PSG. Il s’agit de son départ en janvier.

S’adressant à la presse française, Kylian Mbappé a mis fin aux rumeurs qui, la semaine dernière, mettaient le Français en avant avec un pied et demi sorti du PSG dès janvier. Les rumeurs ont révélé que l’attaquant serait en colère contre les dirigeants qui n’ont pas tenus leur promesse de faire partie Neymar et de signer Robert Lewandowski.

Mais en interview ce dimanche, Kylian Mbappe a démenti les informations. «C’est complètement faux que j’ai demandé à quitter le PSG en janvier», a confié Mbappé seul à la chaîne RMC Sport. Avant sa sortie sur le sujet, le directeur sportif du PSG avait déjà aussi démenti les rumeurs.

«Kylian ne m’a jamais parlé de partir en janvier. J’étais avec le président et Kylian n’a pas non plus parlé au président de partir en janvier. Ce n’est pas une déclaration du joueur, c’est un fait et avant un gros match comme celui-là. c’est très grave», a déclaré Luis Campos.

Kylian Mbappé: “I have not asked to leave Paris Saint-Germain in January. I’m not furious with the club, it’s not true”, says to @rmcsport after the game vs OM. 🚨🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/j0iRi60Jbu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2022