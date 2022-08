Il s’évanouit après avoir découvert que sa femme est propriétaire de la maison qu’il a loué depuis 15 ans et paie 139.204 F par mois

Un Zambien, identifié comme étant Martin Stampa, a été choqué et se serait effondré après avoir découvert que sa femme était propriétaire de la maison où ils vivaient.

Il a été établi que Stampa et sa femme vivaient dans la maison depuis 15 ans et qu’il payait 3 500 kwacha par mois en loyer. Sa femme lui prenait généralement le loyer et l’envoyait au supposé propriétaire. Cependant, à la suite d’une dispute entre eux, l’épouse, identifiée comme Lushomo, aurait lâché la bombe selon laquelle elle est propriétaire de la maison dans laquelle ils vivent et qu’il paie un loyer.

Elle a accosté son mari pour s’être engagé dans des relations extraconjugales, et il aurait admis à sa femme qu’il avait eu une copine parce qu’il voulait quelqu’un d’intelligent et capable d’engager des conversations intelligentes. Cela a rendu Lushomo furieux, qui a ensuite dit qu’il n’était pas assez intelligent pour savoir qu’il payait son loyer mensuel, car la maison dans laquelle ils vivent lui appartient. En voyant les titres de propriété de la maison, Martin a perdu connaissance et s’est effondré.