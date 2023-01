Il s’en prend à Shakira et Piqué

Au milieu de la scandaleuse séparation de Shakira et Gerard Piqué, Luis Ventura a raconté une théorie épicée sur tout ce qui s’est passé dans l’ancien couple de la chanteuse colombienne et de l’ancien footballeur barcelonais.

Le journaliste a toujours des informations de première main et son pouls ne tremble pas en les utilisant. C’est pourquoi à cette occasion il a tiré sur les médias et les a accusés de monter un cirque, un spectacle, d’avoir tout armé seulement pour être les vedettes du moment.

La semaine dernière, l’artiste latine a collaboré avec Bizarrap dans l’une de ses sessions caractéristiques, où elle a révélé tout ce qu’elle a vécu avec l’homme d’affaires. À cela, il a répondu en se moquant d’elle avec une montre Casio, faisant allusion à une partie du morceau de musique.

Concernant cette situation, les anciens intrus n’ont rien retenu et ont expliqué pourquoi Shakira et Piqué se sont fait allusion au milieu de leur rupture. «Je pense que tout est convenu sous le tableau pour se lancer et participer à des personnages.’Je vais dire ceci et tu vas dire cela’» .

«Shakira n’est pas la première fois qu’elle est dans une relation qui a rompu. Quand il s’est séparé d’Antonito De la Rua, la même chose s’est produite qu’aujourd’hui, rien de plus qu’avec moins d’explosion car il était pour l’intérieur et Piqué est pour l’extérieur. Aujourd’hui, Shakira se rapproche d’Antonito»,a expliqué le journaliste.