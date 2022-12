Il s’en prend à Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo est…

Georgina Rodriguez semble se faire de plus en plus d’ennemis au quotidien. D’abord sa sœur et maintenant un modèle OnlyFans appelé Paola Saulino, qui s’est déchaîné contre le partenaire bien connu de Cristiano Ronaldo.

«Je préfère l’humilité de la mère du joueur marocain à l’attitude hautaine et arrogante de Rodriguez», a expliqué Saulino.

De plus, Paola estime que l’influenceuse doit beaucoup de notoriété à son partenaire. «Elle n’a qu’à remercier Ronaldo de ne pas être vendeuse», a-t-elle lancé.

«Maintenant, elle veut parler de football en commentant les choix de l’entraîneur du Portugal, comme si elle connaissait les tactiques et les formations.»

Faitelson attaque Cristiano Ronaldo… et Georgina !

Dans une émission avec José Ramon Fernandez , Luis Garcia et Christian Martinoli, Faitelson s’est exprimé lorsqu’il a été dit que Cristiano avait été maltraité, et interrogé.

«Mais qui l’a maltraité ? Pour l’amour de Dieu ! José Ramon , s’il ne pouvait pas jouer au football, il faisait des grimaces à chaque fois qu’il était sorti du terrain», a-t-il déclaré.