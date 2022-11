«Il semble que Cristiano Ronaldo soit venu à la Coupe du monde sur invitation, mais…»

Pour la première depuis le début de l’affaire, Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, est sortie du silence. A l’occasion de la sortie de son livre, plusieurs extraits ont été publiés dont certains sur le sujet le plus délicat.

«Paul commence à se remettre physiquement et psychologiquement, mais cette affaire l’a tourmenté. Il l’a gardée pour lui pendant des mois ; ça l’a évidemment fragilisé cette histoire de braquage», souffle-t-elle ce dimanche soir au début d’un entretien accordé à la rédaction de Sept à Huit, sur TF1.

«Mathias n’a jamais fait pression sur moi. Quand il est venu me voir avec ses amis d’enfance, il y avait un autre homme et c’est lui qui m’a dit d’appeler Paul pour lui demander de l’argent parce qu’il assurait notre protection. Mais quelle protection ? Quand on protège quelqu’un, on est avec lui, on le suit partout…

Cet homme a voulu me faire peur, mais je leur ai dit alors de sortir de chez moi ! Les amis d’enfance de mes fils, je les connais. Depuis tout petit, ils venaient chez moi, mangeaient et dormaient chez moi.

Je les appelais parfois pour m’aider, pour des petites commissions ; l’un était mon chauffeur, ce n’était pas gratuit, je les payais, mais je les considérais comme mes enfants, je n’imaginais vraiment pas ça, ça a été un choc.»

Alors que Mathias dort en prison depuis deux mois, Yeo Moriba est convaincue d’une chose: «Mathias a agi sous la menace, il n’est pas comme ça je le connais, je peux le jurer. Avant de partir en Guinée, j’ai parlé avec lui une fois. Je lui ai dit qu’il ne devait pas faire les vidéos, mais je l’ai senti sous emprise.

Mathias est gentil. Pour moi mes deux fils sont des victimes et ça me tourmente. Mathias a été manipulé, menacé… Je suis inquiète pour lui, c’est mon fils, il ne connaît pas le banditisme.»

Et de marteler : «Mes deux fils ne sont pas fâchés ! Est-ce que Mathias demandait souvent de l’argent à son frère ? Je ne le sais pas. Le marabout, ce sont des racontars, ça me paraît fou et ce n’est pas le genre de Paul. En tout cas, Mathias n’a pas pu vouloir participer au rackett de son frère, je l’ai bien élevé, il est incapable de faire ça, c’est quelqu’un de gentil.

Tous les deux (Paul et Mathias, ndlr) sont des victimes, et ça me tourmente. Mathias est en prison aujourd’hui alors qu’il a été manipulé et menacé. Je n’ai pas l’autorisation de le voir. Je suis inquiète pour lui, il ne connaît pas tout ça, le milieu des bandits et de la rue.»

Pour conclure, Yeo Moriba l’assure : «Il n’y a jamais eu de jalousie entre mes fils.» «Les gens racontent n’importe quoi, chacun a sa chance dans la vie, c’est une fratrie soudée», ajoute-t-elle.

«Certains essaient peut-être de se faufiler entre eux, mais non… Tous autour de mon fils veulent croquer, on les invite, on les emmène avec nous et pour quel résultat ? Un braquage ? La famille se reformera comme avant. Tant que je vis, ce sera comme ça, et même quand je ne serai plus là, les frères resteront ensemble, main dans la main.»