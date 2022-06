Il se fiche de l’argent, le footballeur qui doit quitter Barcelone pour que Messi revienne

La saison du FC Barcelone a été loin d’être ce qui était prévu, avec des changements d’entraîneurs et de grands mouvements de marché. Côté football, ça a été une mauvaise saison, ainsi que celle de Lionel Messi au PSG. La Pulga a eu une performance qui n’est pas conforme à ce qu’il a fait durant sa carrière de footballeur.

La réalité est que Messi met fin à son contrat avec le PSG le 30 juin 2023, date à laquelle Joan Laporta espère que la situation financière du Barça s’est considérablement améliorée.

Le plan serait que ce soit au moment où l’Argentin signe au Barça, pour une saison, pour pouvoir dire au revoir aux fans comme il le mérite. Xavi Hernandez serait ravi, car il sait tout ce que Messi pourrait lui apporter lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre son style de jeu.

Le gros problème est que l’international argentin souhaiterait qu’un joueur de l’effectif actuel du Barça n’y soit plus à ce moment-là, du moins pour ce qui aurait transpiré de certaines rencontres que le portail «Mi Otra Liga» filtre de prétendues rencontres entre le boss culé et le père du footballeur.

Il s’agit de Gerard Piqué, avec qui le footballeur argentin a rompu toute relation avec le défenseur il y a des mois. Pendant leur séjour à Ciudad Condal, ils se sont respectés, comme deux légendes de l’institution qui se connaissent depuis longtemps, mais avec le départ de La Pulga, tout a fini par se briser.

Les rumeurs selon lesquelles Piqué n’aurait pas hésité à recommander le départ de Messi à Laporta sont parvenues aux oreilles de l’entourage de Rosario, et elles n’entendent pas se faire pardonner par le joueur, qui ne veut plus rien savoir du défenseur.

Il ne l’invitait plus à son dîner d’adieu et s’il revenait au Barça, il ne voudrait plus le revoir. Nous verrons si LAporta livre la tête d’un de ses généraux.