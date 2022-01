Il se fait passer pour un millionnaire torture et séquestre une femme…

Le soir du Nouvel An, un bébé a été retrouvé abandonné sur le bord de la route à Fairbanks, en Alaska (Etats-Unis).

C’est Roxy Lane, une habitante du quartier, qui l’a découvert. Le nourrisson se trouvait dans une boîte en carton laissé dans la neige par un froid glacial. L’enfant, né prématuré, était enveloppé de couvertures. Un mot a été retrouvé à ses côtés :

«Je suis né aujourd’hui, le 31 décembre 2021, à 6 heures du matin. Je suis né 12 semaines avant terme. Ma mère m’a eu à 28 semaines de grossesse. Mes parents et grands-parents n’ont ni nourriture ni argent pour m’élever.»

«Ils n’ont jamais voulu me faire ça. Ma maman est si triste de faire cela. S’il vous plaît, prenez-moi et trouvez-moi une famille aimante. Mes parents supplient celui qui me trouvera. Mon nom est Teshawn.»

La jeune femme a emmené le nouveau-né à l’hôpital. Il est en bonne santé. Une enquête a été ouverte. Pour l’instant la maman n’a pas été identifiée.

Selon Roxy Lane, la mère ne connaissait pas la loi en Alaska qui permet aux parents d’abandonner leurs enfants dans un poste de police, une caserne de pompiers, une église ou un hôpital, sans possibilité de poursuites judiciaires.

«De toute évidence, quelqu’un dans notre communauté s’est senti tellement perdu et désespéré qu’il a probablement fait le choix le plus difficile de sa vie de laisser cette vie innocente au bord de la route avec rien d’autre que des couvertures et un nom» a supposé la jeune femme.