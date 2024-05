Il révèle que Meghan Markle souffrirait de cette terrible maladie

Meghan Markle est dans le collimateur du public depuis des années en raison de sa sortie controversée de la famille royale britannique. Aujourd’hui, une experte en sciences et en santé a révélé une possible bataille que Meghan Markle pourrait mener en privé : le trouble bipolaire.

Ilene Raymond Rush, rédactrice spécialisée dans les sciences et la santé, a analysé la célèbre interview de Meghan avec Oprah Winfrey et pense avoir identifié certains signes de ce trouble mental. En tant que personne ayant reçu un diagnostic de bipolarité, Ilene Raymond Rush a noté certains comportements qui pourraient indiquer que Meghan Markle est également atteinte de cette maladie.

Au cours de l’interview, l’Américaine s’est ouverte sur les problèmes de santé mentale auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle faisait partie de la famille royale, admettant même qu’elle avait des pensées suicidaires. Cette révélation a conduit l’expert à penser que l’ancienne actrice pourrait suivre un traitement pour gérer son trouble bipolaire. C’est ce que rapporte Critical Voices.

Il est important de noter que le diagnostic de Rush n’a pas été confirmé par l’épouse du prince Harry ni par aucun professionnel de la santé. Cependant, l’écrivain a souligné que chaque personne peut vivre la bipolarité différemment, et que le cas de Markle pourrait donc être unique.

Malgré l’absence de confirmation officielle, la possibilité que Meghan Markle lutte discrètement contre un trouble bipolaire a ouvert un débat entre ceux qui croient que les observations de Rush sont exactes et ceux qui appellent à éviter toute spéculation sur un sujet aussi sensible.

Ce qui est clair, c’est que Meghan et son mari, le prince Harry, se sont engagés à promouvoir la santé mentale par le biais de leur fondation Archewell. Cela démontre leur volonté de sensibiliser et de soutenir les personnes confrontées à divers troubles mentaux, que Meghan Markle soit ou non atteinte de troubles bipolaires.